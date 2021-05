Energia: Russia, Gazprom aumenta produzione gas 13,7 per cento nei primi quattro mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-aprile 2021 la società russa Gazprom ha aumentato la produzione di gas rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 13,7 per cento, ovvero di 21,7 miliardi di metri cubi, fino ad un totale di 179,9 miliardi di metri cubi. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio stampa della holding di stato russa citando i dati preliminari dei primi quattro mesi del 2021. Le esportazioni verso i Paesi non appartenenti alla Comunità di Stati indipendenti (Csi) dall'inizio dell'anno sono cresciute del 28,3 per cento, di 15,1 miliardi di metri cubi, arrivando a 68,4 miliardi di metri cubi di gas. Le forniture di gas russo sono aumentate nella maggior parte dei Paesi, tra cui Turchia (del 143,7 per cento), Germania (del 36,8 per cento), Italia (dell'11 per cento), Francia (del 16,9 per cento), Polonia (del 20,6 per cento), Romania (139,8 per cento ), Serbia (97,9 per cento), Grecia (34,8 per cento). Si rivelano in crescita anche le forniture di gas alla Cina attraverso il gasdotto Potere della Siberia. Nel periodo gennaio-aprile, Gazprom ha aumentato le forniture di gas al mercato interno del 18 per cento, ovvero di 17,9 miliardi di metri cubi.(Rum)