Ambiente: Cacciatore (Europa verde), chiesta verifica su disboscamento ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla collega Marta Bonafoni abbiamo chiesto a tutti i soggetti istituzionali competenti di verificare la regolarità degli interventi di disboscamento in atto presso il Monumento naturale Lago ex Snia". Così in una nota Marco Cacciatore, Europa verde, presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti Regione Lazio. "Da diversi giorni, i cittadini stanno combattendo contro le ruspe che hanno fatto scempio degli alberi all'interno dell'ultimo polmone verde di questo quadrante, nel Municipio V della Capitale - spiega -. Nonostante le prese di posizione istituzionali a difesa di questo bene, assistiamo a iniziative quantomeno scomposte da parte dell'impresa interessata ai lavori sull'area. Per risolvere questo ed altri problemi a cui l'area è soggetta, nonostante il vincolo a cui è sottoposta, sarà senz'altro necessario proporre e sollecitare in ogni occasione l'ampliamento del Monumento. Senza dimenticare la procedura di demanializzazione, stimolata dal lavoro di Commissione, che sta andando avanti tra ministero e Agenzia del demanio - aggiunge -. Non perderemo occasione, anche in sede di aggiornamento del Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) - che resta aperto ad integrazioni - per integrare la disciplina vincolistica a tutela di questo importantissimo spazio ambientale, naturalistico ma anche e sociale e culturale", conclude.(Com)