Difesa: Guerini, Esercito italiano capace di combattere, usare diplomazia, addestrare e soccorrere

- L’Esercito italiano “dei giorni nostri” è una Forza armata di terra tra le più impegnate nel panorama della Difesa, capace di combattere quando necessario ma in grado di ricorrere a diplomazia, addestramento e soccorso. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per la celebrazione del 160mo anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. Nel tempo, secondo il titolare del dicastero, “resterà immutato l'affetto, il rispetto e la riconoscenza che gli italiani nutrono per i loro concittadini in uniforme, che tanto hanno dato e tanto - sono certo - continueranno a dare per il loro Paese”. Guerini, ha incitato le donne e gli uomini della Forza armata, a essere “orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia, componente fondamentale dello strumento militare nazionale, che tanto diede per contribuire alla costituzione della nostra patria e che tanto sta dando e darà per mantenere vivi e saldi i valori fondanti della nostra Repubblica”. (Res)