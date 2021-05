Lavoro: Napoli (Confapi), investire in competenze riformando ammortizzatori e politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà e le prospettive incerte, il settore manifatturiero continua a portare avanti il lavoro quotidiano: gli imprenditori delle piccole e medie industrie non vogliono licenziare i dipendenti con cui lavorano fianco a fianco, ed è per questo che sarà fondamentale investire in formazione e competenze, sostenendo le imprese anche sul piano finanziario. Così Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Allo stesso tempo, non possiamo rinviare ulteriormente una seria e strutturale riforma degli ammortizzatori sociali, accompagnata da una revisione delle politiche attive del lavoro: con questo obiettivo partecipiamo attivamente al tavolo creato dal ministro Andrea Orlando”, ha spiegato, sottolineando la necessità di continuare a distinguere tra ammortizzatori che intervengono a rapporto di lavoro in corso e quelli che si applicano con la cessazione dello stesso. “Ci troveremo con una vasta platea di disoccupati a fronte di una crescente richiesta di nuove competenze da parte delle aziende: serve un piano nazionale sulla formazione, che sia sostenuto da politiche strategiche che orientino a nuovi scenari economici”, ha concluso. (Rin)