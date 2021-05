Covid: Ema avvia revisione vaccino Vero Cell inattivato di Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato una revisione continua del vaccino anti Covid 19 (Vero Cell) inattivato, sviluppato da Sinovac Life Sciences. Il richiedente di questo medicinale è Life'On S.r.l. La decisione del comitato di avviare la revisione progressiva si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e di studi clinici. Questi studi suggeriscono che il vaccino innesca la produzione di anticorpi che prendono di mira Sars-CoV-2, il virus che causa Covid 19, e può aiutare a proteggere dalla malattia. L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione progressiva continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio. (segue) (Beb)