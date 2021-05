Covid: Ema avvia revisione vaccino Vero Cell inattivato di Sinovac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ema valuterà la conformità del vaccino anti Covid 19 (Vero Cell) inattivato con i consueti standard dell'Ue per l'efficacia, la sicurezza e la qualità. Sebbene l'Ema non sia in grado di prevedere i tempi complessivi, dovrebbe richiedere meno tempo del normale per valutare un'eventuale domanda a causa del lavoro svolto durante la revisione progressiva. L'Ema comunicherà ulteriormente quando sarà stata presentata la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino. Il vaccino anti Covid 19 (Vero Cell) inattivato dovrebbe preparare il corpo a difendersi dall'infezione da Sars-CoV-2. Il vaccino contiene Sars-CoV-2 che è stato inattivato, cioè ucciso, e non può causare la malattia. Il vaccino anti Covid 19 (Vero Cell) inattivato contiene anche un "adiuvante", una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino. Quando una persona riceve il vaccino, il suo sistema immunitario identifica il virus inattivato come estraneo e produce anticorpi contro di esso. Se, successivamente, la persona vaccinata entra in contatto con Sars-CoV-2, il sistema immunitario riconoscerà il virus e sarà pronto a difendere l'organismo da esso. (Beb)