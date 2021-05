Tunisia: sondaggi, nostalgici di Ben Ali perdono punti, in risalita Ennahda e Said (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio rivela inoltre che Kais Saied, presidente della Tunisia da ottobre 2019, gode della fiducia del 44 per cento della popolazione tunisina, in salita rispetto al 42 per cento di marzo. Hichem Mechichi, primo ministro della Tunisia, invece, ad aprile convince soltanto il 18 per cento dei tunisini, perdendo tre punti rispetto al mese precedente. Rached Ghannouchi, co-fondatore di Ennahda e presidente del Parlamento, ricopre ancora l’ultima posizione delle “tre presidenze” con solo l'8 per cento di giudizi favorevoli, contro il 10 per cento di marzo. L'indagine è stata condotta tra il 30 aprile 2021 e il 2 maggio 2021, su un campione di 1.000 persone intervistate nei 24 governatorati tunisini. (Tut)