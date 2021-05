Danimarca: Commissione Ue, sì ad aiuti da 400 milioni di euro a produzione elettricità rinnovabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca ha notificato alla Commissione la sua intenzione di introdurre un nuovo regime a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, vale a dire turbine eoliche onshore, turbine eoliche offshore, centrali a onde, centrali idroelettriche e fotovoltaico. La misura segue un precedente regime di aiuti danese per l'energia elettrica da energie rinnovabili approvato dalla Commissione nell'agosto 2018, che è scaduto il 31 dicembre 2019. L'aiuto sarà concesso tramite una procedura di gara organizzata nel periodo 2021-2024 e assumerà la forma di un premio bidirezionale contratto-per-differenza. In base a questo modello, dove il prezzo dell'elettricità è inferiore a un prezzo di riferimento stabilito sulla base di un'asta, lo Stato paga al produttore di elettricità rinnovabile la differenza tra il prezzo effettivo dell'elettricità e quello di riferimento. D'altra parte, se il prezzo dell'elettricità è superiore al prezzo di riferimento, il produttore di elettricità paga allo Stato la differenza tra il prezzo effettivo dell'elettricità e quello di riferimento. Ciò garantisce ai produttori di energia rinnovabile la stabilità dei prezzi a lungo termine, aiutandoli a fare gli investimenti necessari, limitando i costi per lo Stato. La misura ha un budget massimo totale di circa 400 milioni di euro e il regime è aperto fino al 2024 e gli aiuti possono essere erogati per un massimo di 20 anni dopo che l'elettricità rinnovabile è stata collegata alla rete. (segue) (Beb)