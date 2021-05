Danimarca: Commissione Ue, sì ad aiuti da 400 milioni di euro a produzione elettricità rinnovabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, e ha riscontrato che l'aiuto è necessario per sviluppare ulteriormente la produzione di energia rinnovabile per raggiungere gli obiettivi ambientali della Danimarca. Ha anche un effetto di incentivazione, poiché i prezzi dell'elettricità non coprono completamente i costi di generazione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, l'aiuto è proporzionato e limitato al minimo necessario, poiché il livello di aiuto sarà fissato mediante gare d'appalto. Infine, anche grazie all'esistenza di una procedura di gara competitiva, la Commissione ha riscontrato che gli effetti positivi della misura, in particolare gli effetti ambientali positivi, superano ogni possibile effetto negativo in termini di distorsioni della concorrenza. Su questa base, la Commissione ha concluso che il regime danese è in linea con le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, poiché faciliterà lo sviluppo della produzione di elettricità rinnovabile da varie tecnologie in Danimarca e ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, in linea con il Green Deal europeo e senza falsare indebitamente la concorrenza. (Beb)