Cina-Filippine: Pechino esorta autorità Manila a rispettare le regole di cortesia nei loro commenti (2)

- La Cina rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, attraverso il quale passano ogni anno circa quattro miliardi di dollari di commercio via nave. Le relazioni geopolitiche tra Cina e Filippine si sono incrinate dallo scorso marzo, per lo stazionamento di alcuni pescherecci cinesi a 200 miglia nella Zona economica esclusiva (Zee) delle Filippine, nelle acque dell'atollo di Whitsun Reef, nel Mar Cinese Meridionale. In merito a questo, ieri il funzionario di Manila ha scritto, nel messaggio verbalmente più duro indirizzato finora contro la Cina, che questi pescherecci devono "togliersi dalle scatole". "Amici miei cinesi, come posso metterla educatamente? Lasciatemi pensare... Ecco... Levatevi dalle scatole!", ha dichiarato Locsin nel suo tweet. "Che cosa state facendo alla nostra amicizia? Voi. Non noi. Noi ci stiamo provando. Ma voi sembrate dei tizi brutti e stupidi che cercano di catturare l'attenzione di un bel tipo che vuole semplicemente esservi amico", ha incalzato il ministro degli Esteri filippino, chiedendo inoltre "che cosa ci sia di così difficile da capire" nelle dichiarazioni del presidente Duterte, che ha ricordato come il tribunale arbitrale abbia dato ragione alle Filippine rispetto alle dispute marittime nel Mar Cinese Meridionale. Locsin ha già più volte attaccato Pechino per la presenza, definita "illegale", di centinaia di imbarcazioni cinesi all'interno della Zona economica esclusiva delle Filippine. La Cina si è giustificata affermando che i pescherecci in oggetto sarebbero approdati all'atollo di Whitsun Reef per trovare riparo dal maltempo. (segue) (Cip)