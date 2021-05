Difesa: Rizzo (M5s), esercito da 160 anni punto di riferimento della nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Gianluca Rizzo, che questa mattina ha partecipato presso il cortile del Sacrario dei Caduti dello Sme di Palazzo Esercito a Roma alla cerimonia per il 160esimo anniversario della fondazione dell'Esercito italiano, augura "buon compleanno agli uomini e le donne dell'esercito italiano. In questi 160 anni - prosegue - l'esercito ha accompagnato il percorso unitario del Paese ed è sempre stato un punto di riferimento della Nazione anche nei momenti più drammatici. Il suo ruolo fondamentale nella garanzia della sicurezza per la nostra collettività a per la difesa della pace nei teatri internazionali ci riempiono di orgoglio e a loro va tutto il nostro riconoscimento", afferma Rizzo. "Anche in questo periodo di pandemia – prosegue - gli uomini e le donne dell'esercito di ogni grado si sono prodigati per fronteggiare l'emergenza non solo con il prezioso lavoro della Sanità militare, ma anche con l'impiego di mezzi ed edifici per stoccare e distribuire i vaccini, costruire ospedali da campo, garantire attraverso l'operazione 'Strade sicure' il rispetto delle ordinanze per il contenimento del contagio. Grazie per lo straordinario lavoro svolto – conclude Rizzo- in ossequio ai sacri valori della Patria solennemente sanciti dall'articolo 52 della nostra Costituzione". (Com)