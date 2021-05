Scuola: Picierno (Pd), puntare su edilizia, infrastrutture tecnologiche e rafforzamento personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ricostruire la scuola italiana è necessario "investire in via prioritaria sull'edilizia, sulle infrastrutture tecnologiche e sul rafforzamento del personale. Si tratta di tre aspetti che appaiono ancor più urgenti nel Mezzogiorno". Lo sottolinea, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno che aggiunge: "Occorre un piano di ristrutturazione e ammodernamento degli edifici, che in molte Regioni del Sud non sono degni di un Paese civile, con spazi fatiscenti, senza riscaldamenti e a volte persino pericolosi. Imprescindibile anche far in modo che tutte le scuole abbiano una connessione rapida alla rete, altrimenti i nostri figli sconteranno un gap sempre più ampio con gli altri Paesi. Bisogna poi trovare formule adeguate per rafforzare il personale scolastico, contemperando con il giusto equilibrio le esigenze dei precari storici e dei neolaureati. Speriamo ora che nel dibattito pubblico si torni ora a parlare più di scuola non solo quando affiorano criticità ed emergenze", spiega l'eurodeputata. (segue) (Com)