Scuola: Picierno (Pd), puntare su edilizia, infrastrutture tecnologiche e rafforzamento personale (2)

- "La scuola è il principale motore di crescita per ogni società, è il più avanzato investimento per il futuro. Un principio che abbiamo sentito risuonare spesso negli ultimi anni, ma che poi troppe volte è stato disatteso oppure è rimasto lettera morta. Ora, con le opportunità attivate dal Recovery, è il momento di passare ai fatti senza più esitazioni. Accolgo quindi con ottimismo le linee programmatiche illustrate oggi dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che ha saputo focalizzare le linee strategiche su cui puntare, per riportare al centro il settore della scuola, che forse più di tutti gli altri è stato depauperato e trascurato", conclude Picierno. (Com)