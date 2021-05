Sardegna: Cagliari calcio trova partner per realizzazione nuovo stadio, lavori fra un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Costim soddisfa il Cagliari calcio che per bocca di Stefano Signorelli, consigliere di amministrazione della società sarda fa sapere che "Costim è una realtà in grado di fornire un contributo estremamente significativo e concreto per le sue comprovate competenze. Insieme a Sportium abbiamo costituito una squadra di grande valore per portare avanti un progetto di enorme importanza per il club, per la città di Cagliari e l'intera Sardegna". Soddisfatto anche Jacopo Palermo, amministratore delegato del Gruppo Costim: "Siamo onorati che il Cagliari Calcio ci abbia scelto come partner per il progetto e orgogliosi di aver dimostrato durante la procedura di selezione il valore aggiunto che Costim può apportare in simili iniziative". (Rsc)