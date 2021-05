Slovacchia: governo Heger ottiene la fiducia del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato dal premier Eduard Heger ha ottenuto la fiducia del Parlamento slovacco. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". A votare a favore sono stati 89 deputati dei 144 presenti in aula al momento della votazione, mentre 55 sono stati invece i voti contrari. I voti indispensabili ad approvare la fiducia erano 76. I rappresentanti di Gente comune e personalità indipendenti (Olano), Libertà e solidarietà (Sas), Siamo una famiglia (Sme Rodina) e Per la gente (Za ludi) hanno votato compatti per la fiducia, anche se tra di loro c'erano alcune assenze. Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) e il Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns) hanno invece votato contro. (segue) (Vap)