Slovenia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu oggi in visita a Lubiana

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, si trova oggi in visita ufficiale in Slovenia. Secondo quanto riferisce un comunicato della diplomazia di Ankara, il ministro turco avrà un incontro con il presidente sloveno, Borut Pahor, e con il primo ministro, Janez Jansa. Durante la visita, secondo la nota, saranno discussi "tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali" tra Turchia e Slovenia, "partner strategico" di Ankara. Altri temi in agenda sono il processo di adesione della Turchia all'Unione europea e gli ultimi sviluppi regionali e internazionali. (Seb)