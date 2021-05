Viterbo: aggredisce mediatore culturale al centro accoglienza, arrestato un giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggredisce il mediatore culturale e viene arrestato e viene arrestato. E' successo in provincia di Viterbo lo scorso fine settimana, quando un trentenne originario del Gambia si è introdotto di nascosto e senza titolo all'interno del centro di prima accoglienza per richiedenti asilo di Grotte di Castro. Il personale addetto, avendo sorpreso l’uomo in una camera, lo ha invitato ad uscire immediatamente dalla struttura. Tuttavia il giovane, per nulla intenzionato a lasciare la struttura, mentre veniva accompagnato all'esterno improvvisamente si è scagliato contro il mediatore culturale fino ad afferrare un bastone di legno trovato per terra con il quale ha colpito ripetutamente alla testa il malcapitato, che per le lesioni patite è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo, ove è stato trattenuto in osservazione per via del trauma cranico riportato. Sul posto intervenivano prontamente i carabinieri della stazione di Grotte di Castro che, con l’ausilio dei colleghi di Onano ed Acquapendente, bloccavano l’aggressore e tranquillizzavano la situazione. Il trentenne gambiano è stato quindi tratto in arresto e tradotto preso le camere di sicurezza della Compagnia di Montefiascone per lesioni aggravate e violazione di domicilio in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)