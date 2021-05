Mafie: M5s, Mangialavori (FI) chiarisca immediatamente grave quadro accusatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, componente della commissione parlamentare Antimafia "è stato sostenuto politicamente dal clan di Filadelfia retto dal boss ndranghetista Rocco Anello. Non lo diciamo noi ma lo scrive chiaramente la Cassazione rigettando l'appello dell'ex consigliere comunale di Vibo Valentia Francescantonio Tedesco arrestato nell'operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata 'Imponimento'. A questo punto non possiamo che chiedere con urgenza chiarimenti e spiegazioni da parte del senatore Mangialavori, anche in qualità di componente della Commissione". Lo affermano in una nota i parlamentari M5s della commissione Antimafia. (Com)