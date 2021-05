Covid: studio su farmaco sperimentale a base di anticorpi contro le varianti del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un farmaco sperimentale a base di anticorpi potrebbe neutralizzare e combattere le varianti del Covid. È quanto emerso dagli studi dell'azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly and Company e della canadese AbCellera Biologics, che riveleranno i risultati della sperimentazione la prossima settimana. Gli anticorpi agiscono aggredendo il virus e le sue mutazioni, il che significa che il farmaco potrebbe mantenere la sua efficacia nel tempo e nei confronti delle varianti del Covid. Boris Johnson, il premier britannico, ha suggerito che i trattamenti antivirali potrebbero essere forniti alle persone per la cura domiciliare, e potrebbero esser considerati come una "ulteriore linea di difesa medica" contro il coronavirus. (Rel)