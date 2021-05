Roma: Mollicone (Fd'I), su ciclabile Tevere presenteremo question time a Franceschini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La soprintendenza di Roma sulla ciclabile sul Tevere interviene solo ex post, disquisendo solo sulla colorazione dell'orribile lingua di catrame sui sampietrini del lungotevere". Così in una nota il capogruppo in commissione Cultura di Fd'I, deputato Federico Mollicone. "Il piano territoriale paesaggistico prevede il parere vincolante della soprintendenza: vogliamo sapere se è stata rilasciata un'autorizzazione per un intervento devastante sull'integrità paesaggistica e storica e se sì, con quale motivazione. La sovrintendenza di Roma esiste ancora o interviene solo per avallare le scelte del Comune? Presenteremo un question time al ministro Franceschini", conclude la nota. (Com)