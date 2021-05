Imprese: Donnet (Generali), con Fenice 190 vogliamo contribuire a rilancio economia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 Generali celebra il suo 190mo anniversario: non si tratta solo di un traguardo significativo che poche aziende raggiungono, ma anche di un'opportunità per onorare la nostra storia continuando a svolgere, accanto al nostro lavoro quotidiano, un ruolo di cittadinanza d’impresa sempre più attivo. Così l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, in un editoriale pubblicato su “Euractiv”. “Il purpose di Generali è consentire alle persone di costruire un futuro più sicuro prendendosi cura delle loro vite e dei loro sogni: il nostro obiettivo è essere un partner di vita per i nostri clienti, siano essi individui, famiglie o aziende, e viviamo attivamente le comunità in cui operiamo”, ha detto, aggiungendo che il programma di investimenti Fenice 190 presentato recentemente punta a contribuire al rilancio dell’economia europea in ottica di sostenibilità. “Il nostro piano prevede di investire un totale di 3,5 miliardi di euro nel corso di cinque anni attraverso una serie di fondi indirizzati a infrastrutture, innovazione e digitalizzazione, Pmi, abitabilità green, strutture sanitarie e istruzione: abbiamo già movimentato un miliardo di euro nel 2020, e sono orgoglioso di affermare che questo è lo spirito di Generali”, ha concluso. (Rin)