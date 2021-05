Slovenia-Bielorussia: ministro Esteri Logar incontra Tikhanovskaja, sostegno a democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaja prosegue oggi la sua visita informale in Slovenia. In agenda è previsto un incontro con il presidente della Repubblica, Borut Pahor, oltre che con il presidente del Parlamento, Igor Zorcic. Nella giornata di ieri Tikhanovskaja è stata ricevuta dal premier Janez Jansa e dal ministro degli Esteri, Anze Logar. La Slovenia sostiene la democrazia in Bielorussia, ha ribadito il ministro degli Esteri sloveno durante l'incontro. Tikhanovskaja ha illustrato la situazione in Bielorussia e Logar ha espresso il sostegno della Slovenia nella lotta per la democrazia. "La Slovenia, in quanto Paese emerso da un sistema antidemocratico, sta monitorando con particolare attenzione i processi democratici in altri Paesi", ha detto il ministro degli Esteri. (segue) (Seb)