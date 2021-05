Slovenia-Bielorussia: ministro Esteri Logar incontra Tikhanovskaja, sostegno a democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tikhanovskaja ha ringraziato la Slovenia per il sostegno. "La Slovenia è un Paese piccolo ma orgoglioso e prende una posizione chiara sulle pressioni ai processi democratici. È molto importante che la Bielorussia rimanga in cima all'agenda degli incontri politici a livello internazionale", ha detto Tikhanovskaja. Logar ha assicurato che gli eventi in Bielorussia saranno in cima all'agenda durante la prossima presidenza slovena di turno dell'Ue. "In qualità di Paese che presiede il Consiglio dell'Ue, la Slovenia metterà il processo di democratizzazione e il dibattito sulla Bielorussia in cima all'agenda della presidenza", ha detto Logar. (Seb)