Polonia: oggi il Sejm si occupa della legge di ratifica in tema di risorse proprie Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, si occuperà della legge di ratifica in tema di risorse proprie dell'Unione europea. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". La Polonia ha inviato ieri alla Commissione europea i documenti del piano di ripresa nazionale, che ha assunto la forma di un decreto del governo. Il testo in esame oggi al Sejm riguarda invece la ratifica della decisione del Consiglio europeo dello scorso 14 dicembre sull'espansione delle risorse proprie dell'Ue, da cui dipendono l'attivazione del quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il 2021-2027 e del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Dal fondo per la ripresa "Next Generation Eu" la Polonia riceverà circa 58 miliardi di euro, di cui 23,9 di sovvenzioni e 34,2 miliardi di prestiti. (segue) (Vap)