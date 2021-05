Polonia: oggi il Sejm si occupa della legge di ratifica in tema di risorse proprie Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Diritto e giustizia (PiS) ha raggiunto con la sinistra di Lewica un accordo sulle risorse del fondo. Le richieste della formazione di opposizione sono state accolte nel piano del governo, condizione per la quale Lewica ha acconsentito a votare a favore del disegno di legge di ratifica. Tra le richieste di Lewica ci sono la destinazione di 850 milioni di euro agli ospedali distrettuali, l'assegnazione agli enti locali del potere di decidere come allocare il 30 per cento delle risorse del fondo e la destinazione di 300 milioni di euro ai settori colpiti dalla pandemia di coronavirus. Lewica ha chiesto anche la creazione di un organo di controllo in grado di vigilare sulla spesa di questo denaro, composto da rappresentanti del governo, dei sindacati, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni non governative. (Vap)