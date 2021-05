Decreto Sostegni bis: Ciriani, via libera emendamento Fd'I su malattia Covid professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a Fratelli d'Italia è stato riconosciuto il principio del differimento per malattia Covid dei termini relativi agli adempimenti che i professionisti devono rispettare. Infatti, è stato approvato l'emendamento di Fd'I al decreto Sostegni, a prima firma de Bertoldi, che peraltro aveva incontrato un ampio consenso tra le forze parlamentari. Con il via libera a questo emendamento, oltre a rispondere a quella richiesta di tutele che giungeva dal mondo professionale, sarà possibile evitare, sia ai liberi professionisti e sia ai loro clienti, il rischio di sanzioni per ritardi in adempimenti causati dal Covid. Un obiettivo che Fratelli d'Italia, attraverso il dipartimento Professioni, ha portato avanti con grande determinazione in sintonia con i rappresentanti del mondo professionale, finora colpevolmente abbandonato dagli ultimi due governi. E' dall'inizio della pandemia che denunciamo questa situazione, rilanciando il grido di dolore che giunge dal mondo della libera professione lasciato solo, con inadeguati se non nulli ristori, ad affrontare il peso economico della pandemia. Un mondo che conta oltre 1 milione e 400 mila soggetti e che contribuisce in maniera importante allo sviluppo della nostra Nazione ed al Prodotto Interno Lordo. Finalmente, grazie a Fratelli d'Italia si dà ascolto a questo importante settore, fornendo aiuti concreti. Adesso l'auspicio è che il via libera all'emendamento apra la strada all'approvazione in tempi rapidi del ddl, sempre a firma Fd'I, sulla malattia e l'infortunio dei professionisti non limitato soltanto al Covid". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani. (Com)