Libia: ministro Stato Economia Ghweil riceve ambasciatore d'Italia Buccino

- Il ministro di Stato per gli Affari economici del governo unitario libico, Salama al Ghweil, ha tenuto ieri un incontro con l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, a Tripoli. I colloqui hanno affrontato i temi dei flussi migratori illegali, delle minacce terroristiche che minacciano l'Italia e l'Unione Europea, nonché dell'importanza delle energie rinnovabili e il sostegno italiano per combattere la pandemia da coronavirus con competenze e capacità. Sono stati discussi anche aspetti della cooperazione tra Libia e Itali, in particolare il ritorno di aziende italiane in Libia, il completamento dei progetti in stallo e la riattivazione del Trattato di amicizia italo-libico concluso nel 2008. (Lit)