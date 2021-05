Decreto Sostegni bis: Fassina (Leu), approvata proroga per ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato al Senato l'emendamento al decreto Sostegni che "proroga le concessioni per il commercio ambulante. La proroga si estende fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza. È un grande risultato. Ringrazio i colleghi del gruppo di Liberi e uguali che l'hanno presentato, ringrazio tutti i gruppi che l'hanno votato e ringrazio anche il governo per la disponibilità a trovare una soluzione ragionevole all'inaccettabile discriminazione subita dalle lavoratrici e dai lavoratori ambulanti operativi nei Comuni ostinatamente determinati ad applicare la direttiva Bolkestein. Le norme per i rinnovi delle concessioni volute lo scorso anno dal Parlamento rimangono ovviamente in vigore e le concessioni in base ad esse rinnovate valide. Ora, come legislatori, dobbiamo reintervenire per definire una normativa a regime per i rinnovi delle concessioni che possa essere applicata, senza arbitrarie eccezioni, su tutto il territorio nazionale e da tutti i Comuni d'Italia". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (Com)