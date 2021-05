India: Covid, in una settimana 17 consegne di aiuti da una una quindicina di Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 24 aprile e il 2 maggio l’India ha ricevuto da una quindicina di Paesi 17 consegne di materiali e attrezzature per affrontare l’emergenza coronavirus. Lo ha reso noto il governo indiano. Tra le forniture arrivate ci sono concentratori di ossigeno, bombole, ventilatori polmonari, macchine BiPap, farmaci antivirali, kit di diagnosi rapida, ossimetri, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. La prima consegna è arrivata dal Regno Unito il 24 aprile, comprendente tra l’altro 95 concentratori. Le forniture sono state destinate a vari ospedali di Nuova Delhi. A seguire, Singapore ha inviato 256 bombole, distribuite agli istituti All India Institute of Medical Science (Aiims) di Bhubaneswar, Patna, Raipur e Ranchi. Dalla Russia oltre a concentratori e ventilatori sono giunte almeno 200 mila confezioni dell’antivirale Favipiravir. Le 75 bombole e gli 80 concentratori mandati dalla Romania sono andati agli ospedali della capitale Lady Hardinge, Safdarjung e Aiims Jhajhhar. (segue) (Inn)