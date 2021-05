Calcio: Sala, festeggiamenti in piazza prevedibili ma non evitabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo faticosamente uscendo dalla più grave crisi sanitaria e sociale dal dopoguerra. Esistono tante sensibilità che a volte si contrappongono: c’è chi ha un po’ di nostalgia per l’ordine assoluto del lockdown e chi vorrebbe aprire tutto e subito al primo spiraglio di normalità. Quello che sappiamo è che per gestire una comunità non esiste un tasto ‘acceso’ o ‘spento’, forse sì, ma in società molto diverse della nostra. Una società libera è una società complessa che va gestita con strumenti complessi”, osserva Sala, che conclude: “Io non credo che le migliaia di famiglie che hanno festeggiato lo scudetto in tutta la città in zona gialla siano pericolosi attentatori della nostra salute. Certo lo dico con chiarezza: ora più che mai bisogna avere comportamenti corretti in termini di distanziamento e uso delle mascherine, però sappiamo anche che tutti insieme non abbiamo offerto appigli ai professionisti della guerriglia urbana, che nessuno si è fatto male e che le forze dell’ordine hanno fatto rispettare a tutti il coprifuoco. E credetemi: non è poco”. (Rem)