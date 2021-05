Romania: Covid, in arrivo oggi nuovo lotto del vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania riceverà oggi un nuovo lotto del vaccino dalla casa farmaceutica Pfizer-BioNTech, che include 697.320 dosi. I vaccini saranno consegnati per via aerea e arriveranno negli aeroporti di Otopeni (Bucarest) e Cluj-Napoca (centro del Paese). Secondo il Comitato nazionale per il coordinamento delle attività sulla vaccinazione anti Covid, il trasporto ai centri di stoccaggio è fornito dall'azienda produttrice, anche via terra. Finora la Romania ha ricevuto 5.122.709 dosi di vaccino prodotto da Pfizer e 4.279.531 sono già state utilizzate per immunizzare la popolazione. (segue) (Rob)