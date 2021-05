Romania: Covid, in arrivo oggi nuovo lotto del vaccino Pfizer-BioNTech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 5 milioni le dosi di vaccino anti-Covid che sono state somministrate in Romania esattamente quattro mesi dopo l'inizio della campagna di vaccinazione, secondo quanto annunciato dal Comitato nazionale per il coordinamento delle attività di vaccinazione contro il Covid-19 del Paese in un comunicato lo scorso 28 aprile. La campagna di vaccinazione è iniziata in Romania il 27 dicembre 2020 e fino a martedì 27 aprile 2021 oltre 3 milioni di persone sono state vaccinate. Più di 1.850.000 milioni di loro hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino. La maggior parte delle persone vaccinate in Romania sono state immunizzate con Pfizer-BioNTech. Le autorità romene si sono poste l'obiettivo di vaccinare cinque milioni di persone in Romania entro l'inizio dell'estate e hanno accelerato nei giorni scorsi la campagna di vaccinazione, attraverso azioni di maratona, come a Timisoara (ovest del Paese), o punti drive-through come a Deva (parte centro-occidentale della Romania) e Cluj-Napoca (centro del Paese). Gli sforzi delle autorità sanitarie si stanno concentrando su una maggiore accessibilità della popolazione ai vaccini, nella speranza che entro l'autunno si possa raggiungere l'immunità di massa, con la vaccinazione di 10 milioni di persone. Sebbene l'inizio della campagna vaccinale sia stato caratterizzato da un ritmo più lento a causa della mancanza di dosi sufficienti, la Romania è stato uno dei paesi dell'Unione europea con i migliori risultati in termini di vaccinazione. Ora le dosi di vaccino iniziano ad essere sufficienti, le liste d'attesa sono state ridotte e presto le autorità dicono che chi vorrà potrà vaccinarsi velocemente. (segue) (Rob)