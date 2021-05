Romania: Covid, in arrivo oggi nuovo lotto del vaccino Pfizer-BioNTech (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Bogdan Gheorghiu, ha espresso soddisfazione per il fatto che la proposta del suo dicastero relativa all'allestimento di un centro vaccinale nel parcheggio della Biblioteca nazionale sia stata accolta favorevolmente. "La salute e la cultura mettono insieme le loro risorse per il benessere dei romeni! Se vogliamo andare al cinema o a concerti, ci dobbiamo vaccinare!", ha scritto Gheorghiu su Facebook. Al fine di accelerare la campagna, sempre nel fine settimana a Deva (centro-ovest del Paese), è stato inaugurato il primo centro di vaccinazione in modalità drive-through, dove si può presentare qualsiasi cittadino, senza prenotarsi sulla piattaforma. Saranno organizzati quattro flussi e le autorità auspicano che vi saranno vaccinate 500 persone al giorno. (segue) (Rob)