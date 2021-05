Romania: Covid, in arrivo oggi nuovo lotto del vaccino Pfizer-BioNTech (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il presidente romeno, Klaus Iohannis, ricordava che la pandemia non è finita, chiedendo nuovamente alla popolazione di vaccinarsi. Il capo dello Stato ha ribadito che non si può uscire dalla pandemia senza la vaccinazione e si è detto contento dello svolgimento della campagna in Romania, con circa 100 mila somministrazioni giornaliere. Iohannis ha aggiunto che, man mano che il numero dei contagi diminuirà, le autorità valuteranno l'uscita dallo stato di allerta. Prorogata mese dopo mese, l'allerta è stata istituita a metà maggio 2020, dopo che, in precedenza, era stata dichiarata l'emergenza per due mesi, al fine di contenere il coronavirus. (Rob)