Polonia: Covid, da oggi riaprono i centri commerciali, i musei, le gallerie nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Polonia riaprono i negozi nei centri commerciali. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Per quanto riguarda i ristoranti nei centri, essi possono operare ancora soltanto su ordinazione e asporto. Gli spazi all'aperto di questi locali potranno tornare a servire i clienti a partire da metà maggio. Resta in vigore un regime igienico-sanitario speciale. In tutti i locali commerciali c'è l'obbligo di indossare mascherine che coprano naso e bocca e di mettere a disposizione della clientela guanti monouso e disinfettante. All'interno è consentita la presenza di una persona ogni 15 metri quadrati nei negozi con una superficie inferiore a 100 metri quadrati e di una ogni 20 metri quadrati in quelli di dimensioni maggiori. Riaprono con limiti analoghi anche i musei e le gallerie d'arte. Da oggi tornano inoltre a scuola gli alunni delle classi dalla prima alla terza delle scuole elementari. Gli alberghi dovranno attendere l'8 maggio per la riapertura al pubblico. Attualmente continuano a operare soltanto per coloro che viaggiano per motivi di lavoro. (Vap)