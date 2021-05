Decreto Sostegni bis: Salvini, ok a emendamento Lega per riconoscimento lingua segni italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è davvero un buon giorno". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook per poi spiegare che durante la notte in commissione Bilancio del Senato "è stato approvato un emendamento al decreto Sostegni proposto dalla Lega, a mia prima firma, che finalmente riconosce la lingua dei segni italiana come lingua ufficiale, utilizzabile ovunque, per restituire libertà, dignità e inclusione vera a migliaia di non udenti e disabili, bimbi e anziani, anche grazie al riconoscimento della figura dell’interprete della Lis e List. L’Italia - aggiunge - era l'ultimo Paese europeo a non aver ancora riconosciuto questo diritto, una conquista attesa da più di dieci anni: grazie ad associazioni e famiglie per i consigli e il sostegno che ci hanno dato, sono davvero felice che tutti insieme abbiamo ottenuto questo piccolo, grande risultato". (Rin)