Imprese: Donnet (Generali), per affrontare crisi sistemiche servono collaborazioni tra pubblico e privato

- Per avere la certezza di poter affrontare con successo qualsiasi crisi sistemica che potrebbe sorgere in futuro, come settore privato, istituzioni europee e Stati membri dobbiamo lavorare tutti insieme, sviluppando gli strumenti giusti per sostenere le aziende di fronte alle difficoltà a cui spesso devono far fronte in questi casi. Così l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, in un editoriale pubblicato su “Euractiv”. “Da un punto di vista tecnico, le coperture pandemiche pongono delle sfide ai principi di base dell'assicurazione come la diversificazione e la mutualizzazione dei rischi: non esiste un limite di tempo chiaro e prevedibile in caso di pandemia, e ciò significa che la perdita potenziale potrebbe essere infinita, e non assicurabile secondo il modello tradizionale del business assicurativo”, ha spiegato, aggiungendo che il rischio pandemico non può essere sostenuto dal solo settore assicurativo e riassicurativo privato e che dobbiamo trovare soluzioni innovative e condivise. “La nostra proposta è di sviluppare un fondo anti-pandemia a più livelli, che riunisca istituzioni europee, Stati membri e le principali compagnie di assicurazione e riassicurazione per creare forme di partenariato pubblico-privato e futuri meccanismi di protezione dai rischi: ho sostenuto in prima persona questa causa, discutendone sia con i legislatori nazionali che con i legislatori europei”, ha concluso. (Rin)