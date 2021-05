Covid: Mulè, riaprire in sicurezza e con buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione 'Mattino 5' su Canale 5 dichiara: "Sono il primo a dire e rivendicare il fatto che bisogna riaprire in sicurezza, che bisogna tornare ad una 'nuova normalità' che impone mascherine e distanziamento sociale all'interno di strutture (come ristoranti e palestre) che possono garantire il distanziamento. Si può ripartire e riaprire - spiega - purché ci sia buonsenso, ad esempio quanto accaduto a Milano dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter non è buonsenso".(Rin)