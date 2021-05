Russia: nel 2020 circa 280 individui privati della cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 280 le persone che hanno perso la cittadinanza russa dopo che l'avevano acquisita nel 2020. È quanto riferito dall'ufficio stampa del ministero dell'Interno russo. "Dal 2020 ad oggi, quasi 280 persone sono state private della cittadinanza della Federazione Russa, acquisita in precedenza", si legge nel comunicato. Allo stresso tempo, oltre 656 mila persone hanno acquisito cittadinanza del Paese nel 2020. Gli stranieri possono perdere la cittadinanza russa acquisita nel caso in cui abbiano fornito informazioni non veritiere o documenti contraffatti, così come nei casi in cui si rifiutino di ottemperare agli obblighi che derivano dal nuovo status. Ulteriore causa di revoca della cittadinanza è lo svolgimento di attività volte a ledere le fondamenta della Costituzione. (Rum)