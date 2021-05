Covid: Scalfarotto, coprifuoco alle 23 non sarebbe un problema, ma non fare polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il coprifuoco "fosse alle 23 non sarebbe un grande problema, ma in questo momento è importante non fare polemica e non fare campagna elettorale. Bisogna riconoscere che il paese non ce la fa più". Lo ha detto Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno (Italia viva) su Rai Radio1 all'interno di "Radio anch'io". "Bisogna prendersi un rischio calcolato come dice il presidente Draghi. La campagna vaccinale sta andando bene. Avremo 55 milioni di dosi nei prossimi mesi. La luce in fondo al tunnel c'è", aggiunge. "Tutto si basa sulla responsabilità individuale. Ciascuno di noi è investito personalmente della responsabilità di non diffondere il virus. La maggior parte degli italiani si adegua a questo principio. C'è un Italia che risponde con grande senso di responsabilità, questo va riconosciuto", conclude il sottosegretario.(Rin)