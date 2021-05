Ambiente: Donnet (Generali), assicuratori possono contribuire a decarbonizzazione Ue ma serve giusto contesto legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assicuratori possono sostenere l'ambizione dell'Ue di fare dell'Europa il primo continente climaticamente neutro, ma per realizzare questo obiettivo è fondamentale garantire il giusto contesto legislativo in grado di stimolare gli investimenti in progetti sostenibili a lungo termine: la direttiva Solvency II è uno strumento chiave per liberare capitali e indirizzarli verso progetti in linea con l'agenda politica della Commissione come il Green Deal, l'Unione dei mercati di capitali e, più in generale, gli investimenti a lungo termine che possono sostenere la ripresa economica. Così l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, in un editoriale pubblicato su “Euractiv”. “Per questo abbiamo elaborato una proposta per trattare i green bond come una classe di attivi a sé stante, alla luce della loro diversa natura e dei rischi più bassi rispetto ad altre tipologie di obbligazioni: l'idea è di considerare separatamente gli investimenti in obbligazioni green a lungo termine, con requisiti di capitale decrescenti per periodi di detenzione più lunghi”, ha spiegato, aggiungendo che ciò scoraggerebbe lo scambio, favorendo un mantenimento in portafoglio più a lungo termine. “Credo che il 2020 sia stato un anno fondamentale per l'Europa: di fronte alla crisi, gli Stati membri si sono uniti per creare una soluzione storica e innovativa con il Next Generation Eu e il piano di ripresa; ora, si tratta di realizzarli”, ha concluso. (Rin)