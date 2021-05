Lavoro: Laforgia( Leu), morte lavoratrice Prato è tragedia inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può morire sul lavoro, non si può morire a 22 anni. Lo dichiara il senatore di Liberi e Uguali Francesco Laforgia in una nota su quanto accaduto a Luana D’Orazio, operaia e madre di una bimba, che ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata in un macchinario in una fabbrica tessile di Oste di Montemurlo (Prato). "E' una tragedia inaccettabile. Il nostro Paese continua a contare vittime del mancato rispetto di norme di sicurezza sul lavoro su cui dobbiamo fare definitiva chiarezza", spiega. "Chiederò al ministro Orlando, attraverso un’interrogazione, a che punto è il piano nazionale per la sicurezza sul lavoro. Alla famiglia di Luana esprimo il più profondo cordoglio. La sua morte lascia sgomenti e impegna la politica a fare fino in fondo la propria parte perché fatti come questi smettano di verificarsi”, conclude Laforgia. (Com)