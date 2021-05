Covid: nel Lazio oltre due milioni di dosi somministrate, 28 per cento popolazione target

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il report della campagna vaccinale, al 3 maggio, nel Lazio sono state somministrate 2.033.927 dosi di vaccino anti Covid. Il 28,13 per cento della popolazione target (over 16 anni) ha ricevuto la prima dose e il 13,42 per cento ha completato il percorso vaccinale. Nel dettaglio, il 91,79 per cento della popolazione Istat degli over 80 ha ricevuto la prima dose e il 74,41 per cento ha ricevuto la seconda dose; per gli over 70 l'80,35 per cento dei prenotati ha ricevuto la prima dose e il 28,9 per cento ha ricevuto la seconda dose. Infine, il 68,86 per cento degli over 60 prenotati ha ricevuto la prima dose e il 16,26 per cento ha ricevuto la seconda dose. (Rer)