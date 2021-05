Decreto Sostegni: Uecoop, bene aiuti dopo crack spettacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la spesa per spettacoli e cultura crollata di quasi l’87 per cento nell’anno dell’emergenza Covid, gli aiuti previsti dal dl Sostegni sono una importante boccata di ossigeno per gli oltre 300mila lavoratori impegnati nel settore. E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento al via libera nella notte al decreto da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato con il provvedimento che dovrebbe arrivare entro la settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri. Le limitazioni imposte dall’emergenza Covid – sottolinea Uecoop – sono costate la cancellazione di oltre 7 eventi su 10 (72,6 per cento) nel 2020 mettendo in ginocchio un settore nel quale operano molte cooperative e genera un forte indotto sia in termini di servizi diretti, dalle luci alla vigilanza, sia per il turismo nazionale ed estero. La spesa del pubblico per concerti, spettacoli, cinema e teatri è franata prosciugando i redditi di migliaia di lavoratori del settore che – spiega Uecoop – rischiano di entrare nelle schiere dei nuovi poveri della società italiana. Una situazione drammatica in uno scenario la fascia più larga è costituita dagli attori (25,4 per cento), seguiti dai lavoratori degli impianti e circoli sportivi (11,2 per cento), dagli impiegati (11 per cento) e dai concertisti e orchestrali (9,4 per cento) con più di 45mila giovani fra i 25 e i 29 anni e le donne che – sottolinea Uecoop - rappresentano oltre 4 addetti su 10 (42,5 per cento). Il problema dei lavoratori dello spettacolo non riguarda i vip che hanno risorse economiche per superare l’emergenza, ma pesa su tutti gli altri che, magari a inizio carriera o con posizioni professionali meno qualificate, hanno – evidenzia Uecoop – una retribuzione media annua che nel 2019 ha raggiunto appena i 10.664 euro, meno di 900 euro al mese. (segue) (Com)