Decreto Sostegni: Uecoop, bene aiuti dopo crack spettacoli (2)

- Siamo di fronte a una una crisi senza precedenti e la progressiva ripartenza non riuscirà a riassorbire in tempi brevi le perdite subite con il blocco causato dalla pandemia, per questo – afferma Uecoop – servono aiuti strutturali a lavoratori e aziende per agganciare una possibile ripresa per la quale oltre la metà delle realtà produttive prevede che ci vorrà almeno un anno con 9 imprese su 10 (92 per cento) secondo cui – evidenzia Uecoop - la massiccia campagna vaccinale per immunizzare gli italiani è la base per la ripartenza dell’economia con l’uscita dall’emergenza Covid secondo l’indagine Uecoop sulle imprese a livello nazionale. “Far ripartire il settore ha un’importanza strategica per l’Italia non solo dal punto di vista economico, ma è fondamentale anche per la tenuta sociale e culturale del Paese con un’azione che si allarga in modo trasversale sulle generazioni, dai ragazzi ai nonni e su diversi ambiti della vita quotidiana, dalla scuola al tempo libero” conclude Vincenzo Sette, direttore generale di Uecoop. (Com)