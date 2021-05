Montenegro: Covid, iniziata la vaccinazione di massa sulla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso oggi il via in Montenegro la vaccinazione di massa sulla popolazione. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code davanti ai punti di vaccinazione nelle principali città del Paese. La vaccinazione viene effettuata con il preparato di produzione cinese Sinopharm. I cittadini possono presentarsi anche senza avere fissato in precedenza un appuntamento. La vaccinazione viene effettuata in 140 punti in tutto il territorio nazionale ogni giorno dalle 8 alle 20. (Seb)