Tlc: Starace (Enel), rete unica avrà senso forse tra tre o cinque anni

- Ritengo che il ministro per l’Innovazione, Vittorio Colao, sia stato chiaro: non mi pare tanto che la rete unica sia stata scartata, ma che il vero problema sia cosa dobbiamo fare per accelerare la copertura digitale approfittando dell’opportunità del Recovery fund, e poiché quei fondi sono allocati su base competitiva, forse avere più di una rete che compete su aree da coprire risolve il problema. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, in un’intervista al “Sole 24 Ore”, aggiungendo che “la rete unica forse avrà senso tra tre o cinque anni”. Interpellato sulla cessione del 10 per cento di Open Fiber a Cassa depositi e prestiti, l’amministratore delegato ha dichiarato di aspettarsi una notifica dell’Antitrust europeo a metà maggio, e che successivamente occorrerà qualche mese per formalizzare la cessione. “Nel frattempo le banche finanziatrici dovranno dare il via libera sul cambiamento azionario, e il governo si deve esprimere ai sensi della normativa sul golden power: Open Fiber ha cablato oltre 11 milioni di case e sta recuperando molto dopo la partenza in ritardo”, ha spiegato, commentando anche l’aumento di capitale da 200 milioni in programma per i prossimi giorni. “Poiché stiamo vendendo lo facciamo ora per lasciare alla società una dote robusta per lo sviluppo futuro”, ha concluso. (Rin)