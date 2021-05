Covid: sottosegretaria Salute Sileri, pagheremo tutti l'errore di Milano. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservando anche il fine settimana nelle altre città italiane, tra vie dello shopping piene e lungomare affollati, quel 'senso civico' a cui Sileri si riferisce sembra davvero un miraggio. "Quando si allentano le misure, questa è la prima naturale reazione dei cittadini, dall'Europa agli Stati Uniti. Non solo da noi. E' vero, sembra di essere tornati all'alba della scorsa estate, ma all'aperto i rischi sono più bassi e sono situazioni ben diverse dall'avere 30 mila persone che urlano e bevono, strette in una piazza". Il calo del numero di morti e di contagi procede ancora a rilento. "Ma è già avvenuto un calo vistoso dei ricoveri. Certo, più di 200 morti al giorno sono ancora tanti, troppi. Credo però che alla fine di questo mese arriveremo a toccare la soglia dei 15 o 20 decessi al giorno. Il crollo del numero di morti arriverà nelle prossime settimane, grazie ai vaccini. E quando avremo raggiunto il 70 per cento della popolazione adulta vaccinata con almeno una dose, scenderemo sotto i dieci morti al giorno", ha concluso Sileri. (Res)