Informazione: Jourova, elezioni influenzate dalla disinformazione delle false notizie

- "Sono sicura che abbiamo avuto diverse elezioni in Europa i cui risultati sono stati influenzati da campagne di disinformazione. Stiamo pensando a delle sanzioni per le interferenze straniere, ma abbiamo bisogno della cooperazione delle piattaforme online, perché dobbiamo capire da dove arrivano le fake news". Così la vicepresidente per la Trasparenza e i valori della Commissione Ue, Vera Jourova, durante un'intervista al "Quotidiano del Sud" sulla disinformazione e le ingerenze da parte di altri Paesi sulle politiche e le elezioni Ue. "Abbiamo una produzione esterna e ma anche interna di disinformazione che ha nel mirino l'Europa, - spiega Jourova - ci sono dietro spesso ragioni economiche, politiche, o propagandistiche che arrivano dalla Russia e dalla Cina". Secondo i dati raccolti dall'inizio della pandemia dalla Commissione Ue, le fake news di alcuni siti pro-Cremlino non hanno risparmiato neanche il coronavirus. "La propaganda russa ha diffuso in tutti i modi il concetto che il vaccino per il Covid- 19, Sputnik, sia il migliore. I siti russi hanno poi portato avanti una campagna che sosteneva che l'Europa non fosse in grado di far fronte alla pandemia". (segue) (Res)