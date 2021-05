Informazione: Jourova, elezioni influenzate dalla disinformazione delle false notizie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'ultimo anno temi più gettonati dai produttori di fake news sono stati i vaccini, notizie false sull'invenzione in laboratorio del coronavirus e sulla sua diffusione, poi si è passati nell'ultimo periodo a una vasta campagna contro la vaccinazione. "Il Covid è stato utilizzato per attaccare tutti i Paesi in modo simultaneo con una grande campagna di notizie false". Prima delle tornate elettorali secondo le analisi Ue, c'è sempre qualcuno che utilizza le debolezze politiche e della società, eventi storici dolorosi nella storia di un Paese, per manipolare politicamente le informazioni e influenzare le elezioni. "Le fake news sono una forte arma nelle mani di chi vuole diffondere propaganda o perpetrare obiettivi politici. Difendere i cittadini dalla disinformazione significa difendere anche l'Ue", osserva la vicepresidente, secondo la quale la lotta alla disinformazione va combattuta anche all'interno dei confini europei. Una grande responsabilità però, ci tiene a ribadire, è sulle spalle anche delle grandi piattaforme online. (segue) (Res)